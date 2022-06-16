Сильный град выпал в Головинском районе Москвы. Видео прислали телезрители канала.

Непогода коснулась всех районов столицы. Например, до Митина дошел мощный ливень. Началось все на западе, затем перенеслось на юг Москвы, позднее затронуло северо-запад и север города. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.