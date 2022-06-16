В РФ составили рейтинг вузов с самыми высокооплачиваемыми выпускниками в IT-сфере

В России составили рейтинг вузов с самыми высокооплачиваемыми выпускниками в IT-сфере. Исследование провел один из популярных сервисов по поиску работы.

На первом месте – Московский физико-технических институт. Его бывшие студенты получают в среднем 250 тысяч рублей в месяц. На втором месте расположился МГУ имени Ломоносова – 210 тысяч рублей. Тройку лидеров замыкают МГТУ имени Баумана, петербургский ИТМО и Национальный исследовательский ядерный университет. Их выпускники-айтишники в месяц получают примерно 200 тысяч рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.