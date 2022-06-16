В Москву пришла непогода. Некоторые районы столицы накрыл дождь.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что на протяжении всей недели в столичном регионе ожидаются кратковременные дожди. При этом солнца будет много. До конца недели прогнозируется 20–25 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.