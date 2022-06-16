Синоптики рассказали о погоде в столице в выходные

Комфортная погода задержится в столице до конца недели. Воздух в городе прогреется примерно до 25 градусов.

Также синоптики предупредили, что в понедельник, 20 июня, в город придет настоящая жара. В начале следующей недели обещают 30 градусов.

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