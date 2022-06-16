Свой бизнес при поддержке центра "Моя работа" в 2022 году открыли 8 тысяч москвичей

Почти восемь тысяч москвичей открыли свое дело в этом году. Это в 2,5 раза больше, чем в 2021 году. Первые шаги в бизнесе помогают сделать в центре "Моя работа". Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Во флагманском центре на Шаболовке создали уникальную экосистему полного цикла "Самозанятость в руки". Специалисты помогают зарегистрировать статус самозанятого, ИП или ООО, определить навыки и составить план действий.

По словам заммэра, 80% открывших свое дело выбирают сферу услуг. Особой популярностью пользуется индустрия красоты. Это парикмахеры, визажисты, косметологи, мастера ногтевого сервиса и стилисты. Часто "работать на себя" решают фитнес-тренеры, бухгалтеры, юристы и финансовые консультанты.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.