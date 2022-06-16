Эксперты рассказали, как выбрать свежие огурцы

На столичных прилавках уже появился свежий урожай огурцов. По словам экспертов, в продаже только тепличные овощи, так как сезон из открытого грунта обычно начинается в конце июня и начале июля.

На что обращать внимание при покупке? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.