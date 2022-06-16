Туристы на пляжах Анапы начали лепить фигуры из водорослей

На курортах Анапы начали лепить фигуры из водорослей. В этом сезоне в море зацвело так много водорослей, что туристы стали создавать из них арт-объекты.

Идеи самые разные – от снеговиков до динозавров и аллигаторов. Благодаря таким увлечениям береговую линию удалось значительно очистить.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.





