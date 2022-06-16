Роспотребнадзор ввел дополнительные меры в связи с риском завоза чумы в РФ

Роспотребнадзор попросил регионы определить, кому может потребоваться вакцинация от чумы. Решение связано с тем, что появилась угроза активизации природных очагов и завоза болезни из неблагополучных стран.

В ведомстве также рекомендовали оценить готовность медперсонала и больниц на случай выявления пациента с подозрением на чуму. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

