Гинцбург заявил, что в РФ необходимо создать вакцину против оспы обезьян

России нужна вакцина против оспы обезьян, в том числе для защиты детей. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, рост заболеваемости в мире вызывает обеспокоенность. Изучению распространения инфекции нужно уделить больше внимания. В ближайшее время в РФ хотят определить влияние на иммунитет к оспе обезьян вакцины от натуральной оспы. Речь идет о привитых до 1980 года. В Минздраве пока подчеркивают, что срочной необходимости в вакцинации нет.

В будущем оспа обезьян может вовсе исчезнуть. ВОЗ считает, что заболевание следует переименовать. По мнению организации, использовать в терминологии названия животных, имена людей или культурные отсылки неэтично.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

