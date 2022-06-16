Госдума разрешила работу магазинов duty free для вылетающих из РФ в страны ЕАЭС

Duty free становится доступнее. Теперь приобрести там товары смогут все пассажиры, вылетающие из России в Казахстан, Армению, Белоруссию и Киргизию. Соответствующий законопроект приняла Госдума.

Ранее закон разрешал делать покупки в duty free всем пассажирам из союзных государств, кроме России. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

