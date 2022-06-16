Инсулин в России может подорожать почти на треть – СМИ

Инсулин в России в ближайшее время может подорожать почти на треть. Об этом заявило издание "Коммерсант".

ФАС согласовала предельные цены на ряд позиций. Максимальная стоимость препаратов в шприц-ручках вырастет на 5,5–28%. Скорее всего, резкого скачка цен не будет и расходы на подорожавшее производство будут компенсировать постепенно.

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