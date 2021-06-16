Эксперт рассказал, как быстро вакцинировать работников сферы обслуживания

Уполномоченный по правам ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов рассказал, как можно быстро можно вакцинировать всех задействованных в отрасли обслуживания. Речь идет о поварах и официантах.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.