В России доступ к порнографии предложили легализовать с помощью госуслуг

В России предложили легализовать доступ к порнографии через госуслуги, а именно через государственную систему идентификации граждан. Сотрудники центра, подведомственного Роскомнадзору, хотят разделить порно на "не запрещенное законом" и "незаконное".

Чтобы получить доступ к роликам, нужно будет подтвердить свой возраст либо через собственные инструменты сайтов, либо через госсистему. Правда, как будут отбирать ролики под конкретные категории, пока не уточняется. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.