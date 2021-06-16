Грядущая жара заставит москвичей соскучиться по дождям – синоптики

Синоптики прогнозируют жаркую погоду без осадков до середины следующей недели, при этом осадков не обещают.

К Московскому региону приближается антициклон, который сделает погоду более устойчивой и солнечной. С четверга по воскресенье дневные температуры будут стабильно расти, в тени воздух начнет прогреваться до +30 градусов, а на солнце – до +42.

По словам синоптиков, вторая половина недели окажется крайне неблагоприятной для метеозависимых людей. Кроме того, такая засушливая погода существенно повышает опасность возникновения природных пожаров. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.