В Женеве готовятся к началу саммита Владимира Путина и Джо Байдена

Журналистам Кремля и Белого дома, которые работают на саммите Россия США в Женеве, предлагают мороженое, которое пользуется спросом, – на улице температура достигает плюс 30 градусов.

Представители СМИ, у которых нет прививки и результатов исследования на коронавирус, сдают экспресс-тест. Только после этой процедуры можно попасть в пресс-центр.

В городе сейчас действуют повышенные меры безопасности: доступ для машин и пешеходов перекрыт на набережные Женевского озера, мост Монблан и в парк Ла-Гранж. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

