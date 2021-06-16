В Москве выявили 5 782 новых случая заражения коронавирусом

В Москве за последние 24 часа зафиксировали 5 782 новых случая COVID-19. Выздоровел за это время 3 381 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

В Московской области коронавирус за последние сутки подтвердился у 1 187 человек, выписали при этом 945 пациентов.

За последние сутки в России подтвердили 13 397 новых случаев COVID-19. При этом в 1 918 (14,3%) из них болезнь проходила без клинических проявлений.

Всего в России за период пандемии зарегистрировали 5 249 990 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста зафиксирован в Чукотском автономном округе, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Адыгея, Республике Северная Осетия – Алания, Республике Тыва, Кабардино-Балкарской Республике. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.