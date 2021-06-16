В Подмосковье установили крупные штрафы за несоблюдение антиковидных правил

В Подмосковье граждан, которые не соблюдают масочный режим, могут оштрафовать на сумму от 1 до 30 тысяч рублей. Для должностных лиц штраф составит от 10 до 50 тысяч рублей.

Если правила нарушит индивидуальный предприниматель, ему придется заплатить от 30 до 50 тысяч, а юрлицу – от 100 до 300 тысяч. В особых случаев наказанием может стать приостановка деятельности организации.

В Московской области за соблюдением масочного режима в общественном транспорте следят больше 2 тысяч контролеров. За выходные дни в автобусах и электричках выявили больше 1,4 тысячи нарушений. В 98% случаев люди сразу согласились надеть маски, а более 20 пассажиров получили штраф в пять тысяч рублей.

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