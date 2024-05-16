Москву 24 наградили за освещение работы выставки-форума "Россия" на ВДНХ

Телеканал Москва 24 наградили за освещение работы выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

Награды вручил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Их получили руководитель творческого производственного объединения Москва 24 Инна Новикова, ведущий телеканала Федор Баландин, продюсеры Анна Щетинина и Александр Тарасов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.