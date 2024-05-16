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16 мая, 09:30

Общество

Сотрудников холдинга "Москва Медиа" наградили на выставке "Россия"

Сотрудников холдинга "Москва Медиа" наградили на выставке "Россия"

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Сотрудников холдинга "Москва Медиа" Инну Новикову, Федора Баландина и Анну Щетинину наградили за вклад в освещение работы Международной выставки-форума "Россия". Именные награды вручил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Памятные статуэтки получили также отличившиеся организаторы мероприятий, гиды, волонтеры и сотрудники выставки. По поручению президента РФ работа форума "Россия" продлена до 8 июля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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