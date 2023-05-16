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Общество

Ветераны госохраны и представители ФСО приняли участие в церемонии на Поклонной горе

Ветераны госохраны и представители ФСО приняли участие в церемонии на Поклонной горе

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В Парке Победы на Поклонной горе ветераны госохраны и представители ФСО приняли участие в памятной церемонии. Вместе с учащимися кадетских и юнармейских классов они возложили цветы к памятнику сотрудникам органов государственной охраны и правительственной связи, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Монумент был открыт в 2015 году. И с тех пор каждый год возле него вспоминают о подвигах, отваге и самоотверженность военнослужащих этих подразделений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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