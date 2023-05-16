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Общество

Москвичам рассказали о работе единого пункта отбора на контрактную службу в столице

Москвичам рассказали о работе единого пункта отбора на контрактную службу в столице

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В Москве, как и в других регионах России, продолжается набор на военную службу по контракту. Например, в столице добровольцы приходят в единый пункт отбора на улице Яблочкова. Он работает по принципу одного окна, то есть здесь можно подать заявление, пройти медицинский осмотр и оформить необходимые документы.

Специалисты помогут с оформлением документов, а также расскажут о выплатах и льготах. Военнослужащим, которые подписали контракт, полагается выплата в 195 тысяч рублей. Дополнительно те, кто поступил на службу в Москве, будут каждый месяц получать по 50 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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