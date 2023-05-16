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Общество

Жителям столицы рассказали о работе единого пункта отбора на контрактную службу

Жителям столицы рассказали о работе единого пункта отбора на контрактную службу

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В Москве, как и в других регионах России, продолжается набор на военную службу по контракту. В столице добровольцы приходят в единый пункт отбора на улице Яблочкова.

Специалисты центра помогают с оформлением документов, а также рассказывают о выплатах и льготах. Подробную информацию об условиях набора на контрактную службу можно получить по номеру 117 и прочесть на портале mos.ru. Также вопросы можно задать через чат-бот в Telegram. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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