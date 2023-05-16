Москвичам рассказали о выплатах и льготах для служащих по контракту

В Москве, как и в других регионах России, продолжается набор на военную службу по контракту. В столице добровольцы приходят в единый пункт отбора на улице Яблочкова.

Специалисты помогут с оформлением документов, а также расскажут о выплатах и льготах. Военнослужащим, которые подписали контракт, полагается выплата в 195 тысяч рублей. Дополнительно те, кто поступил на службу в Москве, будут каждый месяц получать по 50 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.