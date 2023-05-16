Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:00

Общество

Москвичам рассказали о выплатах и льготах для служащих по контракту

Москвичам рассказали о выплатах и льготах для служащих по контракту

В Москве запустили цикл лекций психологов для выпускников школ перед ЕГЭ

Новости часа: дорожную разметку начали обновлять на Бульварном кольце в Москве

Желтый уровень опасности объявили в Подмосковье до вечера 17 мая

Четыре миллиона кубометров воды закачали в торфяники Подмосковья

"Утро": влажность воздуха в столице оценили в 37%

Кредитные каникулы для участников СВО смогут получать заемщики и созаемщики

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 753 мм ртутного столба 16 мая

Эксперты рассказали, как выбрать кофе в зернах

В Госдуме объяснили, нужно ли российским дачникам сносить бани и сараи после 1 сентября

В Москве, как и в других регионах России, продолжается набор на военную службу по контракту. В столице добровольцы приходят в единый пункт отбора на улице Яблочкова.

Специалисты помогут с оформлением документов, а также расскажут о выплатах и льготах. Военнослужащим, которые подписали контракт, полагается выплата в 195 тысяч рублей. Дополнительно те, кто поступил на службу в Москве, будут каждый месяц получать по 50 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика