09:30Общество
Четыре миллиона кубометров воды закачали в торфяники Подмосковья
Четыре миллиона кубометров воды закачали в торфяники Подмосковья, чтобы избежать серьезных пожаров летом. Об этом изданию "Известия" сообщили в Минприроды.
Как говорят эксперты, повторения ситуации 2010 года не будет. Тогда тяжелый смог затянул столицу и многие города Подмосковья.
Ранее в СМИ появились прогнозы, что это лето может стать самым жарким и засушливым за полтора века. И хотя метеорологи опровергли такие предсказания, специалисты предупреждают, что опасность возгораний торфяников сохраняется.
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