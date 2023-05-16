Четыре миллиона кубометров воды закачали в торфяники Подмосковья, чтобы избежать серьезных пожаров летом. Об этом изданию "Известия" сообщили в Минприроды.

Как говорят эксперты, повторения ситуации 2010 года не будет. Тогда тяжелый смог затянул столицу и многие города Подмосковья.

Ранее в СМИ появились прогнозы, что это лето может стать самым жарким и засушливым за полтора века. И хотя метеорологи опровергли такие предсказания, специалисты предупреждают, что опасность возгораний торфяников сохраняется.

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