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Общество

Москвичам пообещали до 26 градусов в середине недели

Москвичам пообещали до 26 градусов в середине недели

"Утро": 22 градуса ожидается в столице днем 16 мая

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В столичном и соседнем регионах ожидается до 26 градусов на этой неделе, затем погода будет становиться только теплее. Об этом рассказали синоптики.

Во вторник, 16 мая, в Москве прогнозируется переменная облачность без осадков. Днем температура воздуха в столице будет в пределах от 20 до 22 градусов, в Подмосковье – от 18 до 23 градусов. Скорость юго-восточного ветра составит 4–9 метров в секунду, атмосферное давление – 754 миллиметра ртутного столба.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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