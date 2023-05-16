Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:15

Общество

Вузам РФ рекомендовали не пускать на занятия студентов с признаками ОРВИ и высыпаниями

Вузам РФ рекомендовали не пускать на занятия студентов с признаками ОРВИ и высыпаниями

Работники столичного метрополитена провели флешмоб в честь 88-летия метро

"Желтый" уровень опасности ввели из-за риска возникновения пожаров в Подмосковье

"Московский патруль": в Москве состоялся турнир по боевому самбо среди полицейских

Москвичам рассказали о помощи волонтеров по вопросам контрактной службы

В Москве вырос спрос на электрические водонагреватели

"Мой район. Навигатор": синоптики рассказали о солнечной погоде на неделе

Ликсутов назвал профессии машиниста и диспетчера самыми востребованными в метро

Новости часа: врио главы МВД ЛНР пострадал после взрыва в центре Луганска

Новости часа: вузам РФ рекомендовали не пускать на занятия студентов с признаками ОРВИ

Студентов с сыпью попросили не пускать на пары. С такими рекомендациями к вузам обратился Роспотребнадзор вместе с Минобрнауки РФ. Связано это со случаями кори, которые были выявлены среди учащихся ранее.

Кроме того, недопуском к занятиям могут стать симптомы ОРВИ. Если в вузе выявят двух и более заболевших корью, то учебу лучше перевести на дистанционку минимум на 21 день.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика