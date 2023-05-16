Вузам РФ рекомендовали не пускать на занятия студентов с признаками ОРВИ и высыпаниями

Студентов с сыпью попросили не пускать на пары. С такими рекомендациями к вузам обратился Роспотребнадзор вместе с Минобрнауки РФ. Связано это со случаями кори, которые были выявлены среди учащихся ранее.

Кроме того, недопуском к занятиям могут стать симптомы ОРВИ. Если в вузе выявят двух и более заболевших корью, то учебу лучше перевести на дистанционку минимум на 21 день.

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