Москвичей предупредили о сильном ветре и дожде до конца дня

До конца дня в Москве можно ожидать сильный ветер и кратковременный дождь. МЧС рекомендует водителям снижать скорость движения, увеличивать дистанцию между автомобилями и не парковаться возле деревьев.

Переменчивая погода продолжится и завтра. В столице ожидаются ветер, дожди и небольшое понижение температуры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

