Москвичей предупредили о переменчивой погоде

Переменчивая погода в Москве продолжится и 17 мая. В городе местами ожидаются дожди и небольшое понижение температуры.

Кроме того, сохранится сильный ветер с порывами больше 10 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.