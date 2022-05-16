Непогода пришла в Москву

Некоторые районы столицы накрыл град. Кадрами поделились телезрители.

В Москве с понедельника по четверг, с 19 по 20 мая, ожидается облачная погода и кратковременные дожди. Температура воздуха будет находиться в диапазоне +11...+16 градусов.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, такой температурный фон соответствует концу апреля. Самым дождливым днем недели станет вторник. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

