На Москву надвигается гроза

В Москве 16 мая ожидается гроза. Повышенный уровень опасности действует в городе до 21:00. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Согласно прогнозу, температура поднимется максимум до 15 градусов тепла. Ветер разгонится до 11 метров в секунду. При этом будет переменная облачность и возможны кратковременные дожди.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.