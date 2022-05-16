В Госдуме рассмотрят законопроект об увеличении штрафов для коммунальщиков

Штрафы для коммунальщиков за плохую работу хотят увеличить в 20 раз. Максимальная сумма может вырасти с 10 до 200 тысяч рублей. Такой законопроект в ближайшее время планируют рассмотреть в Госдуме.

Действующие штрафы не менялись с 2007 года. По словам авторов инициативы, невысокие суммы позволяют компаниям использовать некачественное обслуживание как инструмент для взыскания долгов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

