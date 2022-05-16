Россиянам вернули более 10 млн рублей за ошибочные долги

Россияне стали чаще жаловаться на то, что долги им приписывают ошибочно. Генпрокуратура проверила данные обращения. В итоге людям вернули более 10 миллионов рублей. За более года в работе приставов выявили около 1 400 нарушений.

Чаще всего чужой долг приписывают человеку с такими же персональными данными. Однако бывает, что страдают не только тезки. Например, приставы в Челябинской области выписали полторы тысячи исполнительных производств на 21 миллион рублей человеку, который не имел одинаковых анкетных данных с должниками. Причем все претензии мужчины были оставлены без внимания.

В генпрокуратуре рассказали, что по итогам проверки к дисциплинарной ответственности привлекли свыше 100 приставов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.