В ЦБ РФ предложили ввести процедуру возврата денег, переведенных мошенникам

В Центробанке предложили ввести процедуру возврата денег, переведенных мошенникам. Об этом заявил директор департамента информационной безопасности Вадим Уваров.

Он рассказал, что зачастую человек осознает, что стал жертвой, спустя какое-то время – когда отменить перевод и вернуть деньги уже невозможно. Поэтому ЦБ РФ планирует обязать банки на два дня приостанавливать зачисление денег на счет, информация о котором содержится в базе нарушителей.

Если банк – отправитель платежа получил от Центробанка сообщения о возможном мошенничестве, но совершил перевод на такой счет, то он будет обязан вернуть клиенту все похищенные средства.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.