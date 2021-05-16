В Москве пройдет акция солидарности "С Израилем против террора" в Мемориальной синагоге на Поклонной горе.

Поддержку Израилю выразил президент США Джо Байден. В разговоре с главой Палестины Махмудом Аббасом он заявил, что для прекращения конфликта ХАМАС должен остановить обстрелы. В то же время в Нью-Йорке прошло шествие в поддержку Палестины. Сотни человек в Бруклине вышли с плакатами и флагами. Демонстрации в знак солидарности с палестинцами состоялись и во Франции. Акцию в Париже власти не разрешили, и ее разогнала полиция. Тысячи людей приняли участие в митинге в Лондоне. Они собрались в Гайд-парке, а затем двинулись к посольству Израиля.

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