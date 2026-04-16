16 апреля, 06:45
Россиянам объяснили, в каком случае суд может отказать в разводе
Суд может отказать в разводе, если жена беременна или ребенку нет года. В такой ситуации мужчина не сможет подать соответствующее заявление.
В свою очередь, женщина сможет иметь на это полное право, поскольку беременность или наличие младенца не станут препятствием. Юристы объясняют, что это правило направлено на защиту интересов матери и ребенка.
Кроме того, суд может отказать в удовлетворении иска по формальным причинам, таким как неуплата государственной пошлины или неправильное оформление заявления.
