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16 апреля, 12:30

Общество

В центрах "Московского долголетия" появились новые направления

В центрах "Московского долголетия" появились новые направления

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Этой весной в центрах "Московского долголетия" появились новые направления, в том числе нейротренировки для поддержания когнитивных функций. Как рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова, на занятия уже записались более 20 тысяч человек.

Для удобства участников запущен единый календарь с расписанием всех активностей, что позволяет лучше планировать интеллектуальный и спортивный досуг. Среди новинок – ежедневные зарядки и занятия ритмикой, а также "умные тренировки" под музыку, где участники могут заниматься спортом, слушая увлекательные лекции, аудиокниги или подкасты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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