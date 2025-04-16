Этой весной в центрах "Московского долголетия" появились новые направления, в том числе нейротренировки для поддержания когнитивных функций. Как рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова, на занятия уже записались более 20 тысяч человек.

Для удобства участников запущен единый календарь с расписанием всех активностей, что позволяет лучше планировать интеллектуальный и спортивный досуг. Среди новинок – ежедневные зарядки и занятия ритмикой, а также "умные тренировки" под музыку, где участники могут заниматься спортом, слушая увлекательные лекции, аудиокниги или подкасты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.