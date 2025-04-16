Россиян предупредили о рисках при продлении майских праздников

Россияне могут продлить майские праздники до 11 дней, взяв дополнительный отпуск с 5 по 7 мая. Однако в этой схеме есть свои плюсы и минусы. Если неправильно рассчитать, то можно потерять в зарплате, так как чем больше рабочих дней в месяце, тем выгоднее брать отпуск.

Таким образом, май с этой точки зрения считается не самым удачным месяцем для отпуска. А самыми выгодными месяцами остаются июль и октябрь.

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