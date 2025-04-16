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16 апреля, 07:30

Общество

Стоимость билетов на концерты и спортивные матчи может увеличиться из-за страховки

Стоимость билетов на концерты и спортивные матчи может увеличиться из-за страховки

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В России могут повысить стоимость билетов на концерты, фестивали и спортивные матчи из-за введения обязательного страхования зрителей. Инициативу предложил Роспотребнадзор. Если нововведение утвердят, каждый билет автоматически станет полисом, а зрители – застрахованными лицами.

Стоимость страховки будет включена в цену билета. Чем безопаснее мероприятие, тем дешевле будет страховка. Однако эксперты уверяют, что рост цен на билеты будет минимальным – от 1 до 3%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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