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Общество

Врачи рекомендовали не злоупотреблять пасхальными угощениями

Врачи рекомендовали не злоупотреблять пасхальными угощениями

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Врачи рекомендовали не злоупотреблять пасхальными угощениями. В особенности речь идет о яйцах.

По словам главного диетолога Москвы, нельзя съедать более трех штук за день. И лучше употреблять их без хлеба. Вместо него советуют добавить овощи и зелень. Это поможет снизить нагрузку на органы пищеварения.

57% москвичей во время пасхальных битв за столом предпочитают разбивать скорлупу острой стороной яиц. Исключением стал Центральный округ Москвы. Его жители, по результатам соцопросов, делают все наоборот.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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