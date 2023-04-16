Врачи рекомендовали не злоупотреблять пасхальными угощениями. В особенности речь идет о яйцах.

По словам главного диетолога Москвы, нельзя съедать более трех штук за день. И лучше употреблять их без хлеба. Вместо него советуют добавить овощи и зелень. Это поможет снизить нагрузку на органы пищеварения.

57% москвичей во время пасхальных битв за столом предпочитают разбивать скорлупу острой стороной яиц. Исключением стал Центральный округ Москвы. Его жители, по результатам соцопросов, делают все наоборот.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.