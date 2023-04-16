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12:45

Общество

Волонтеры Москвы консультируют до полусотни человек в день по теме службы по контракту

Волонтеры Москвы консультируют до полусотни человек в день по теме службы по контракту

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До полусотни человек в день консультируют московские волонтеры, которые работают в городе и рассказывают о военной службе по контракту.

Всего в столице десятки таких информационных пунктов. Там можно узнать о положенных льготах, о том, насколько подходит кандидат и какие документы ему нужно взять с собой в центр отбора. Например, в восточном округе таких специалистов можно встретить у крупного торгового центра на 3 Парковой улице или возле станции метро "Семеновская".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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