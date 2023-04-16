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Общество

Москвичам пообещали возвращение тепла в воскресенье

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В Москву 16 апреля начнет возвращаться тепло. Очередной антициклон постепенно подогревает воздух.

Ночью температура все еще довольно низкая, однако днем уже можно планировать длительные прогулки.

В воскресенье на фоне повышенного атмосферного давления, которое составляет 759 миллиметров ртутного столба, сохранится солнечная и погожая погода. Температура воздуха повысится, днем до 11 градусов, ночью – до 9 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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