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Москвичам рассказали о главных новостях к утру воскресенья

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Москвичам рассказали о главных новостях к утру воскресенья.

Так, в Баварии состоялся митинг в поддержку российско-немецких отношений. Акция прошла в Нюрнберге. В числе выступающих был глава партии "Альтернатива для германии" Стефан Прочка. Он отметил, что обвинять россиян в происходящем на Украине в корне неверно.

Также лидер "Альтернативы" заявил о промышленных и экономических проблемах Германии. Он призвал западных политиков уделять больше внимания своим странам.

Сильный пожар произошел на химическом производстве в США. Несколько зданий завода по производству пластиковых смол были охвачены пламенем. Над самим предприятием поднялся густой черный дым. Власти штата Джорджия, где находится производство, издали приказ о самоизоляции всех, кто живет в радиусе полутора километров. Жителей попросили оставаться дома и стараться не выходить на улицу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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