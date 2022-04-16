Над Москвой зафиксировали розовое полнолуние. Естественный спутник Земли достиг своего максимального размера в 22:00.

Розовым это полнолуние называют из-за апрельского цветения. В некоторых странах сейчас распускаются флоксы, а в Японии – сакура. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

