L'Occitane уходит из России. Французский косметический бренд объявил о закрытии всех своих магазинов, а также интернет-площадок.

Компания заявила, что приостанавливает планы по инвестициям и расширению российского сегмента бизнеса. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.