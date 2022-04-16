Из Домодедова на Донбасс отправилась гуманитарная помощь

Из подмосковного Домодедова на Донбасс отправилась первая фура с гуманитарной помощью, которую собрали школьники из Московской области.

Акция прошла по инициативе самих учащихся, а также при поддержке губернатора Андрея Воробьева. Всего за неделю удалось собрать более ста тонн гуманитарных грузов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.