На некоторые районы Подмосковья обрушился снегопад

На некоторые районы Подмосковья и соседних регионов 16 апреля обрушился сильнейший снегопад.

Такая погода застала телезрителей, приславших видео, по дороге из Владимира в Муром. Видны крупные хлопья снега, метель и даже сугробы вдоль дороги. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.