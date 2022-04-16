В Москве прошел дождь с мокрым снегом

Весеннее тепло по-прежнему задерживается. Из-за ветра в Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности.

В некоторых районах города сегодня прошел дождь и мокрый снег. В воскресенье температура воздуха ожидается на уровне плюс 2 – плюс 3 градусов.