В Москве похолодало из-за циклона

Зима вернулась в столичный регион. Утром 16 апреля на улице резко похолодало.

Ухудшение погодных условий наступило из-за циклона "Квелла". По данным синоптиков, в субботу выпадет до 36 миллиметров осадков. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.