В России планируют усилить контроль за приезжими

Контроль за приезжими в нашу страну планируют усилить. Как заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, необходимо начать собирать с каждого мигранта биометрические данные.

В противном случае, предлагает Медведев, последует отказ во въезде или запрет на длительный срок. Также надо обладать полной информацией о сроках и целях пребывания мигрантов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.