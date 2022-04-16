Первых беженцев вывезли из Изюма в Россию

Первую группу беженцев вывезли из Изюма в Россию. На размещение всех эвакуированных жителей Донбасса кабмин планирует выделить регионам около 440 миллионов рублей.

Около 100 человек, включая 10 детей, отправились в Белгородскую область. Беженцы рассказали, что Изюм под постоянным обстрелом украинских войск. До границы колонну сопровождали вертолеты и военная полиция. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.